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В Вашингтоне аккуратно прокомментировали тему возвращения России в G8

, 6:29 Видео 46

В Белом доме считают, что изначально Москва должна проявить заинтересованность в расширении формата G7.

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Фото, видео : ТАСС/Сапоньков Роман, /Sean Kilpatrick, /ZEUS

Рассмотрение возможности возвращения России в «большую восьмерку» (G8) может наступить тогда, когда Москва сама проявит в этом заинтересованность. Такое мнение высказал представитель Белого дома на условиях анонимности.

По его словам, вопрос о переходе от формата G7 к объединению с участием российской стороны подняла Франция, однако сама Россия не выразила при этом инициативы.

«Так что вопрос вполне может быть поднят, но они продолжают слышать, что Россия сама не просила о возвращении. Так что я бы ожидал, что сначала должно произойти это», — цитирует чиновника РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что на предстоящем 24 августа саммите «семерки» во французском Биаррице его члены не будут голосовать по теме возвращения России.

Вместе с тем непосредственный руководитель этого источника — президент США Дональд Трамп ранее уже принял предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о возрождении G8 и заявил, что намерен поднять этот вопрос в Биаррице. Он объяснил это тем, что многие темы на международной повестке дня касаются Москвы.

Не остался в стороне и украинский лидер Владимир Зеленский, который заявил о «наболевшем» — предложил обменять Крым на место России в G8.

Другой русофобский голос прозвучал из Брюсселя, где высокопоставленный европейский чиновник заявил, что возвращение России в нынешних условиях продемонстрирует слабость G7.

«Большая семерка» или G7 — это группа экономически развитых стран, в число которых входит США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. До 2014 года встречи проходили в формате G8, однако после воссоединения Крыма с РФ другие участники отказались работать с Москвой.

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