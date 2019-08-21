Трамп поддержал идею Макрона вернуть Россию в «большую восьмерку»

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом предложил пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, пишут «Известия».

По данным телеканала CNN, американский лидер согласился с идеей французского коллеги и завил о намерении поднять этот вопрос на саммите «семерки», который пройдет в конце недели в местечке Биарриц.

20 августа на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Трамп высказывался о возвращении РФ в формат «большой восьмерки». Президент США назвал этот шаг целесообразным, поскольку большинство вопросов, которые обсуждают внутри G7, касаются России.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал эту идею «единственно верной», однако, по его мнению, сначала следует отказаться от санкций.

«Здравая мысль, более того — единственно верная. Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России. Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

«Большая семерка» или G7 — это группа экономически развитых стран, в число которых входит США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. До 2014 года встречи проходили в формате G8, однако после воссоединения Крыма с РФ другие участники отказались работать с Москвой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о публикации Макрона на русском языке после встречи с Владимиром Путиным.