Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул свои условия, после выполнения которых Россию можно будет снова включить в G8. По мнению лидера Незалежной, которое он озвучил в своем аккаунте в Facebook, прежде чем Москва вновь войдет в состав «большой восьмерки», ей необходимо отдать Крым и освободить всех граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы и СИЗО.

Зеленский подчеркнул, что только исполнение Москвой данных требований, можно будет считать «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп поддержал идею Макрона вернуть Россию в «большую восьмерку».