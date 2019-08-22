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  4. Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

, 6:43 18

По мнению президента Украины, только при исполнении Москвой этого и еще ряда условий можно говорить о возвращении РФ в «большую восьмерку».

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Фото, видео : ТАСС/Мальгавко Сергей, /ZEUS, /Сапоньков Роман

Тема:
Украинский кризис 125

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул свои условия, после выполнения которых Россию можно будет снова включить в G8. По мнению лидера Незалежной, которое он озвучил в своем аккаунте в Facebook, прежде чем Москва вновь войдет в состав «большой восьмерки», ей необходимо отдать Крым и освободить всех граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы и СИЗО.

Зеленский подчеркнул, что только исполнение Москвой данных требований, можно будет считать «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп поддержал идею Макрона вернуть Россию в «большую восьмерку».

Тема:
Украинский кризис 125
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