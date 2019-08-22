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  4. В Брюсселе назвали «признаком слабости» идею возродить G8 c Россией

В Брюсселе назвали «признаком слабости» идею возродить G8 c Россией

, 16:03 Видео 44

В Совете ЕС прокомментировали предложение Трампа и Макрона вернуть РФ в «большую восьмерку».

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Приглашение России в Группу семи (G7) и возрождение «большой восьмерки» в Евросоюзе охарактеризовали как «признак слабости», передает Утро.ру.

В преддверии саммита глав государств «семерки» во французском Биаррице (24-26 августа) высокопоставленный чиновник Совета ЕС на брифинге заявил, что возвращение России в нынешних условиях продемонстрирует слабость G7.

«Идея приглашения России на саммиты „семерки“ без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это — признак слабости», — сказал представитель ЕС.

До этого предложение о воссоздании G8 c Россией прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, прежде чем Москва вновь войдет в состав «большой восьмерки», ей необходимо «отдать Крым» и «освободить заключенных украинцев».

Россия покинула «большую восьмерку» в 2014 году, когда лидеры стран-участниц отказались приезжать на саммит G8 в Сочи после воссоединения Крыма с РФ.

Ранее о возвращении России в клуб стран G7 заговорили президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.

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