В Брюсселе назвали «признаком слабости» идею возродить G8 c Россией

Приглашение России в Группу семи (G7) и возрождение «большой восьмерки» в Евросоюзе охарактеризовали как «признак слабости», передает Утро.ру.

В преддверии саммита глав государств «семерки» во французском Биаррице (24-26 августа) высокопоставленный чиновник Совета ЕС на брифинге заявил, что возвращение России в нынешних условиях продемонстрирует слабость G7.

«Идея приглашения России на саммиты „семерки“ без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это — признак слабости», — сказал представитель ЕС.

До этого предложение о воссоздании G8 c Россией прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, прежде чем Москва вновь войдет в состав «большой восьмерки», ей необходимо «отдать Крым» и «освободить заключенных украинцев».

Россия покинула «большую восьмерку» в 2014 году, когда лидеры стран-участниц отказались приезжать на саммит G8 в Сочи после воссоединения Крыма с РФ.

Ранее о возвращении России в клуб стран G7 заговорили президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.