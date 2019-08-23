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Пышногрудая Седокова записала жаркое видео в кровати

, 13:43 Фото 638

Певица решила раззадорить поклонников откровенными кадрами.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Певица Анна Седокова опубликовала очень «горячее» видео в Instagram. Артистка записала ролик, на котором позирует под музыку на камеру. Красоту ее форм в сторис подписчики прокомментировать не смогли, но зато сделали это под снимком в купальнике.

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Фотографией в бикини Седокова сопроводила рассказ о том, что в пятницу, 23 августа, впервые выступает в театре.

«Мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий и люди, которые в ней, должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств, а я моментами такая трусиха», — призналась певица.

Instagram @annasedokova

«Все получится, не переживай», — приободрил Анну Седокову пользователь.

«Удачи, Анечка!» — добавил другой.

«Боже, ну, ты и красотка! Ну, и не переживай, все получится!» — написал еще один юзер.

Между тем еще недавно поклонники упрекнули артистку в том, что ее размышления о жизни расходятся с поведением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Лена Миро, в свою очередь, считает, что Седокова подает дурной пример детям.

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Пышногрудая Седокова записала жаркое видео в кровати

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