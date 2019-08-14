Лена Миро раскритиковала Анну Седокову за частую смену ухажеров

Известный блогер Лена Миро регулярно отпускает язвительные комментарии в адрес знаменитостей, а также их личной жизни. Особенно «не равнодушна» она к экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой.
На этот раз обозревательница заявила, что певица подает дурной пример своим дочерям — 15-летней Алине и восьмилетней Монике, так как слишком часто меняет ухажеров, пишут Дни.ру.
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Лена Миро уже призывала законодательно запретить родителям публиковать в соцсетях фотографии детей, и в качестве примера приводила именно Седокову, за якобы эротическую фотосессию с ребенком.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Анна Седокова рассказала, как влюбить в себя завидных холостяков.