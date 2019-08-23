В столице Удмуртии маршрутный автобус врезался в опору трубопровода. ДТП произошло вечером в пятницу, 23 августа, на пересечении улиц Новоажимого и Азина.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Ижевска, в результате аварии пострадали 17 человек, из них троих госпитализировали. В числе пострадавших — один ребенок.

«По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

По факту столкновения пассажирского автобуса Следком организовал проверку.

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