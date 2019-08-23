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Видео: Автобус врезался в трубопровод в Удмуртии — пострадали 17 человек

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ДТП произошло в пятницу, 23 августа, в Ижевске на перекрестке улиц Новоажимого и Азина.

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Фото, видео : ВКонтакте @zlou18

В столице Удмуртии маршрутный автобус врезался в опору трубопровода. ДТП произошло вечером в пятницу, 23 августа, на пересечении улиц Новоажимого и Азина.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Ижевска, в результате аварии пострадали 17 человек, из них троих госпитализировали. В числе пострадавших — один ребенок.

«По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

По факту столкновения пассажирского автобуса Следком организовал проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге насмерть сбившего пешеходов на Невском проспекте водителя «под шариками» отпустили из СИЗО.

Видео: Автобус врезался в трубопровод в Удмуртии — пострадали 17 человек

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