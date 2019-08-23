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  4. Насмерть сбившего пешеходов на Невском проспекте водителя «под шариками» отпустили из СИЗО

Насмерть сбившего пешеходов на Невском проспекте водителя «под шариками» отпустили из СИЗО

, 16:38 209

Мурад Каграман оглы Касымов зимой 2019 года, находясь в состоянии наркотического опьянения за рулем авто, сбил пешеходов на Невском проспекте.

Фото, видео: 5-tv.ru

Куйбышевский районный суд Петербурге отпустил из-под стражи водителя, который зимой 2019 года насмерть сбил пешеходов на Невском проспекте, находясь за рулем без прав и в состоянии наркотического опьянения.

Такое решение было принято, поскольку истек полугодовой срок содержания Мурада Каграман оглы Касымова в СИЗО. Продление содержания под арестом на более длительный срок возможно, если деяние подозреваемого отнесено к особо тяжким преступлениям. В случае с Касымовым речь идет о категории средней тяжести.

23 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на «запрет определенных действий». Обвиняемому запрещается покидать жилье ночью, управлять транспортом, использовать все виды транспорта (кроме общественного), посещать увеселительные заведения, а также участвовать в массовых мероприятиях до 22 октября 2019 года.

Следствие установило, что 24 февраля Касымов, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным права управления автомобилем, сел за руль BMW X6 на Думской улице и употребил наркотический газ из воздушного шара.

Далее у дома № 55 по Невскому проспекту водитель попал в аварию, после чего его иномарка протаранила пятерых пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. Среди них был американский путешественник.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео жуткого тарана пешеходов автомобилем Касымова.

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