США собирается снова открыть свое консульство в Гренландии

Госдепартамент США направил в Конгресс письмо, в котором заявил о намерении возобновить работу американского диппредставительства в Гренландии для расширения присутствия страны в северных широтах.

«Администрация Трампа планирует открыть консульство США в Гренландии в первый раз за несколько десятилетий из-за возрастающих стратегических и экономических интересов американцев на этой датской территории», — сообщает RT со ссылкой на издание Time, опубликовавшего выдержки из письма к Конгрессу.

По данным американского журнала, Штаты преследуют далеко идущие цели, подразумевающие усиление политических и экономических отношений, а также торговых связей в Арктическом регионе.

Вашингтон публично заявил о своем интересе к Гренландии чуть более недели назад. 16 августа газета Wall Street Journal написала, что Трамп уже неоднократно консультировался ос своими советниками по поводу покупки датского острова.

Чуть позже The Washington Post, сославшись на свой источник, назвал сумму в 600 миллионов долларов, которую Белый дом готов потратить за год аренды острова.

При этом королевская семья Дании сочла комплиментом идею о покупке Гренландии.