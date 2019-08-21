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  4. Сколько власти США готовы платить за аренду Гренландии

Сколько власти США готовы платить за аренду Гренландии

, 19:17 53

Администрация Дональда Трампа планировала сделать предложение датским властям.

Фото : www.globallookpress.com / © Wolfgang Lampe

Белый дом был готов предложить Дании 600 миллионов долларов в год за владение Гренландией, пишет Утро.ру.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свой источник. Срок аренды датской автономии не уточняется, как и то, собирался ли Вашингтон выкупить право на владение островом.

Озвученная журналистами сумма неслучайна — в 2017 году Минфин Дании оценил расходы королевства на содержание Гренландии в 4,3 миллиарда крон в год, что как раз и составляет примерно 600 миллионов долларов.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказался обсуждать продажу автономии, после чего Трамп отменил встречу с главой датского правительства.

5-tv.ru рассказывал о реакции королевской семьи Дании на предложение Трампа купить Гренландию.

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