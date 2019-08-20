Королевская семья Дании сочла комплиментом идею о покупке Гренландии

Королевская семья Дании ответила на информацию о том, что Дональд Трамп думает о покупке Гренландии. Монаршие особы отметили, что находят такое предложение крайне лестным.

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«Предложение о покупке — комплимент для волшебной Гренландии. Лишь желанные земли получают такие предложения», — уверена супруга кузена правящей королевы Маргрете II, принцесса Антония Шаумбург-Липпе.

Однако в правящей семье Дании уверены, что жители острова должны сами решить, хотят они этого или нет. По мнению королевских особ, вопрос возможной передачи Гренландии США не может решаться без учета позиции населения.

«Я люблю Гренландию и хочу, чтобы ее народ был счастлив. Нужно поддерживать тот вариант, который они сочтут лучшим для себя», — уверен сын Антонии Марио Макс.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп задумался о покупке Гренландии. Глава США даже обсудил этот вопрос с советниками, которые сочли такую перспективу «экономически целесообразной».