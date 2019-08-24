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  4. «C днем рождения, Вика!»: Игорь Крутой трогательно поздравил дочь с праздником

«C днем рождения, Вика!»: Игорь Крутой трогательно поздравил дочь с праздником

, 13:14 Видео 48

Композитор специально записал видео с внучкой, где они вместе исполняют песню для именинницы.

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Фото, видео : Instagram @igorkrutoy65, © РИА Новости/ Валерий Левитин

Композитор Игорь Крутой трогательно поздравил приемную дочь Викторию с днем рождения. Музыкант опубликовал заранее записанный совместный видеоролик с внучкой Деми-Роуз, матерью которой является Вика.

На кадрах Крутой с трехлетней девочкой исполняет песенку крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже». Музыкант играет на пианино, а Деми поет. К ним присоединился и Филипп Киркоров, который очень дружен с семьей композитора и, видимо, часто бывает у них в гостях.

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Также певец отметился в комментариях и написал «С днем рождения, любимые».

Подписчики присоединились к Крутому и Киркорову, поздравили Викторию с ее личным праздником и в очередной раз признались в любви музыканту.

«Поздравляю маэстро с днем рождения дочери»;

«Игорь Крутой, мы вас любим обожаем. Вы очень скромный. Дай вам бог здоровья»;

«Поздравляю вашу внучку с Днем Рождения! И самые лучшие пожелания вам», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приемная дочь Крутого спасается от холодов в солнечной Турции.

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