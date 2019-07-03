Видео: В Париже разразился скандал после разгона акции экологов

Во Франции экологи объявили войну американской компании Amazon. Четыре сотни активистов заблокировали ее офисы в Лилле и Тулузе, а также штаб-квартиру в Париже. Протестующие приковали себя цепями к воротам и турникетам. Их недовольство вызвали планы корпорации по сокращению рабочих мест и открытию на территории Пятой республики новых складов. По мнению экологов, транспортировка товаров, которой занимается Amazon, нанесет серьезный вред окружающей среде.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Берлинская неделя моды в 2019 году посвящена сохранению природы.