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Видео: «Русская Кардашьян» «искупалась» в долларах в стриптиз-клубе

, 16:14 Видео 331

Анастасия Квитко похвасталась пышными формами и оставила пачку денег в трусах танцовщицы.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Блогер Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», порадовала поклонников свежим контентом. На этот раз модель поделилась в Instagram кадрами, на которых она сначала собирается на вечеринку, демонстрируя аппетитный бюст и пышную пятую точку в обтягивающем розовом платье, а после зажигает в стриптиз-клубе.

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На кадрах видно, как Анастасия Квитко кладет деньги в стринги и бюстгалтер танцовщицы. Однако можно рассмотреть, что номинал банкнот совсем крошечный — всего один доллар.

В ночном клубе стриптизерши оценили потрясающую фигуру «русской Кардашьян». Девушки нежно гладили тело модели и ласкались к Анастасии Квитко. Правда, не понятно, что их привлекло больше — долларовые бумажки или соблазнительные формы русской красавицы.

Анастасия Квитко обожает сводить с ума поклонников, публикуя чересчур откровенные фотографии и видео. Пышные формы принесли блогерше более десяти миллионов подписчиков, которые без ума от ее фигуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пышные формы «русской Кардашьян» в прозрачном кружеве взбудоражили сеть.

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