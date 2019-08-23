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  4. Горячо! Пышные формы «русской Кардашьян» в прозрачном кружеве взбудоражили сеть

Горячо! Пышные формы «русской Кардашьян» в прозрачном кружеве взбудоражили сеть

, 10:00 Фото 437

Модель продемонстрировала умопомрачительный бюст и бедра в эротичном костюме.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», снова сумела поразить поклонников. На этот раз она поделилась кадрами в Instagram, где предстала в костюме из черного кружева, сквозь который видны почти все подробности ее фигуры. Особенно же поклонников восхитил ролик, где Квитко демонстрирует у зеркала свою грудь.

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Instagram @anastasiya_kvitko

«Улет!» — прокомментировал один из пользователей.

«Какая же ты потрясающая», — добавил другой.

«Ну, как же впечатляет…» — признался юзер.

«Блин, а если снять кружево?» — размечтался подписчик.

Стоит отметить, что только за два часа с момента публикации новые кадры модели собрали почти 50 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сильно поклонникам Анастасии Квитко понравился ее образ в латексном наряде.

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