Российский посол в Великобритании завершил свою миссию и вернулся на родину

Российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко закончил свою дипломатическую миссию в Лондоне ивернулся на родину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Великобритании. В сообщении также отмечается, что временным поверенным в делах посольства теперь назначен советник-посланник Иван Володин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что посол России в Великобритании Александр Яковенко оказался в центре скандала. Его оклеветало издание The Mail on Sunday и после отказалось извиняться. Журналисты утверждали, что Александр Яковенко работал на советские спецслужбы. Российские дипломаты отмечали, что The Mail on Sunday намеренно вводит в заблуждение британскую общественность, утверждая, что Яковенко был якобы награжден госнаградой за «шпионскую деятельность».