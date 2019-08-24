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  4. Российский посол в Великобритании завершил свою миссию и вернулся на родину

Российский посол в Великобритании завершил свою миссию и вернулся на родину

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Временным поверенным в делах посольства вместо Александра Яковенко был назначен советник-посланник Иван Володин.

Фото : © РИА Новости/ Алекс Макнотон

Российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко закончил свою дипломатическую миссию в Лондоне ивернулся на родину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Великобритании. В сообщении также отмечается, что временным поверенным в делах посольства теперь назначен советник-посланник Иван Володин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что посол России в Великобритании Александр Яковенко оказался в центре скандала. Его оклеветало издание The Mail on Sunday и после отказалось извиняться. Журналисты утверждали, что Александр Яковенко работал на советские спецслужбы. Российские дипломаты отмечали, что The Mail on Sunday намеренно вводит в заблуждение британскую общественность, утверждая, что Яковенко был якобы награжден госнаградой за «шпионскую деятельность».

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