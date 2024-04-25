«Открыть глаза»: для чего украинские националисты в Италии составляют «черные списки»
Посольство РФ: украинские националисты в Италии ведут списки неугодных граждан
Фото: www.globallookpress.com / ALESSIA GIULIANI
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О том, что происходит в этой европейской стране, сообщило посольство России в Риме.
Живущие в Италии украинские националисты составляют списки неугодных граждан страны. Об этом сообщает посольство России в Риме.
«Неплохо было бы открыть глаза также на то, что вытворяют украинские националисты и на территории самой Италии, где, следуя призывам своего главаря Зеленского, они уже вовсю приступили к составлению проскрипционных списков неугодных им итальянцев», — говорится в сообщении на официальной странице посольства в социальных сетях.
Стоит отметить, что с началом российской спецоперации Италия стала одной из стран, которая приняла большое количество украинцев. По официальным данным, их число достигло 173 тысяч.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что листовки о реальной ситуации на Украине расклеили в Италии.
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