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  4. Меган Маркл и принц Гарри отвезут ребенка на могилу принцессы Дианы

Меган Маркл и принц Гарри отвезут ребенка на могилу принцессы Дианы

, 20:06 77

Со дня смерти леди Ди прошло 22 года.

Фото : www.globallookpress.com / © Pool

Меган Маркл и принц Гарри решили совершить паломничество к могиле принцессы Дианы в годовщину ее ухода из жизни. К месту захоронения королевская чета вместе с сыном Арчи отправится 31 августа.

Со дня смерти матери Гарри прошло уже 22 года. Принцесса Уэльская погибла в автомобильной катастрофе в Париже при странных обстоятельствах. В годовщину смерти леди Ди Меган Маркл, ее супругу и сыну предстоит поехать в поместье Элторп в Нортгемптоншире. Именно там в фамильном поместье графского рода Спенсеров находится место захоронения Дианы.

«Гарри хочет, чтобы Меган увидела место упокоения его матери», — утверждает инсайдер.

Сыновья принцессы Дианы — принцы Гарри и Уильям — регулярно посещают Элторп, чтобы почтить память матери. После женитьбы супруг Меган Маркл заявил — герцогиня Сассекская обязательно бы понравилась его маме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II отказала Меган Маркл и принцу Гарри в жизни в королевском дворце.

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