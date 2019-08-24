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Видео: Российский врач рассказал о состоянии девочки, захлебнувшейся в Турции

, 19:29 Видео 25

12-летнюю малышку одновременно наблюдают петербургские и турецкие медики.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Девочка из России захлебнулась в бассейне в Турции, 18 августа. На помощь турецким коллегам, борющимся за жизнь 12-летней малышки, уже прибыли медики из Санкт-Петербурга. Заведующий отделением Детского клинического центра имени Раухфуса — Владимир Копылов — рассказал о состоянии подростка.

Копылов утверждает, что при попытке турецкими врачами транспортировать пострадавшую к аппарату компьютерной томографии (КТ) у нее упало артериальное давление и понизилась насыщенность крови кислородом.

«Нашим медикам удалось договориться о том, что следующая попытка будет предпринята в присутствии российских врачей. В результате пациентка перенесла перемещение и само КТ без осложнений. Исследование подтвердило крайнюю тяжесть состояния», — заявил завотделения российской детской клиники.

По мнению Владимира Копылова, девочку можно будет перевезти из Турции в Россию уже через несколько дней в том случае, если не произойдет осложнений. Как только состояние пострадавшей станет стабильным, силами МЧС ее доставят в Санкт-Петербург.

Девочку засосало в трубу бассейна в турецком отеле Sunhill. В настоящий момент на популярном сервисе отзывов туристов — TripAdvisor — профайл гостиницы атаковали негативными откликами. Администрация сервиса вынуждена была ограничить прием сообщений о данном объекте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция выясняет, кто виноват в трагедии с девочкой в турецком Бодруме.

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