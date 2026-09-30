Спасатели МЧС России предотвратили взрыв газовых баллонов в Южно-Сахалинске

МЧС: пожарные предотвратили взрыв трех газовых баллонов в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске произошло возгорание в хозяйственной постройке на Почтовой улице. Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения три газовых баллона, предотвратив взрыв. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар удалось ликвидировать на площади 50 квадратных метров. В тушении участвовали десять спасателей на двух единицах техники. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директора пиротехнического завода «Салют Юг» Алексея Пронина доставили в Переславль-Залесский для следственных действий. Его обвиняют в нарушении требований безопасности.

Взрыв на предприятии в селе Кубринск, в цехе по производству петард, произошел вечером 28 сентября. Огонь перекинулся на соседнее здание, спровоцировав детонацию. Жертвами происшествия стали 14 человек, среди них не только рабочие, но и местные жители.

Производство открыли четыре года назад, и как выяснилось после ЧП, жители давно жаловались на опасное соседство. Рядом находится Центр дополнительного образования, откуда эвакуировали 40 детей. Возбуждено уголовное дело, в Ярославской области 30 сентября объявлено днем траура по погибшим.

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