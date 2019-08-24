Разбившийся на Кубани вертолет мог быть самодельным

Потерпевший крушение в Краснодарском крае вертолет мог быть кустарного производства и создан на основе старого Ми-2, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник. ЧП произошло вечером в субботу, 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района.

В Следственном комитете подтвердили гибель пилота винтокрылой машины. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе соответствие рухнувшего воздушного судна необходимым требованиям.

Ранее сообщалось, что вертолет выполнял сельхозработы, он принадлежит индивидуальному предпринимателю. После столкновения с землей вертолет загорелся, сейчас огонь потушен.

5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото с места крушения вертолета.