  1. Пятый канал
  4. Разбившийся на Кубани вертолет мог быть самодельным

Разбившийся на Кубани вертолет мог быть самодельным

, 20:17 Фото 81

Региональный СКР подтвердил гибель пилота.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Потерпевший крушение в Краснодарском крае вертолет мог быть кустарного производства и создан на основе старого Ми-2, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник. ЧП произошло вечером в субботу, 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района.

В Следственном комитете подтвердили гибель пилота винтокрылой машины. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе соответствие рухнувшего воздушного судна необходимым требованиям.

Ранее сообщалось, что вертолет выполнял сельхозработы, он принадлежит индивидуальному предпринимателю. После столкновения с землей вертолет загорелся, сейчас огонь потушен.

5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото с места крушения вертолета.

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +12°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября

Последние новости

21:04
Глава Петербурга напомнил об уголовной ответственности за незаконные свалки
20:51
52-летний Кассель и 22-летняя Кунаки отметили первую годовщину свадьбы
20:39
Создатель «Федора» прокомментировал информацию о затоплении робота
20:28
«Хорошее желание!»: Дочь Михаила Галустяна заявила, что мечтает о братике
20:17
Разбившийся на Кубани вертолет мог быть самодельным
20:06
Меган Маркл и принц Гарри отвезут ребенка на могилу принцессы Дианы

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 августа по 1 сентября
Видео: «Русская Кардашьян» «искупалась» в долларах в стриптиз-клубе
5-tv.ru публикует эксклюзивные фото с места крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги