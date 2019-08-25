Туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за сильного лесного пожара на греческом острове Самос в районе Месокампос, сообщает РИА Новости. Возгорание произошло во второй половине дня в субботу, 24 августа.

С места происшествия было вывезено около тысячи человек. В работах по ликвидации пожара задействованы 31 огнеборец и 13 единиц техники, а также добровольцы. Отмечается, что до наступления темноты в тушении принимала участия авиация — четыре самолета и два вертолета.

Информации о пострадавших пока не поступало. Известно, что в ряде районов Греции температура воздуха превышает +40 градусов, наблюдается сильный ветер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи человек эвакуированы с курорта на острове Гран-Канария из-за сильного пожара.