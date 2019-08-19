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  4. Канары в огне: тысячи человек эвакуированы с курорта из-за сильного пожара

Канары в огне: тысячи человек эвакуированы с курорта из-за сильного пожара

, 10:43 Эфирная новость 85

Экстренная эвакуация снова объявлена на острове Гран-Канария в разгар туристического сезона.

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Фото, видео : 5-tv.ru, REUTERS/ Borja Suarez

Лесные пожары полыхают на острове Гран-Канария. Пламя приближается к населенным пунктам. Свои дома уже покинули четыре тысячи человек — в основном это жители горных деревень. Однако дымом от пожаров накрыло и побережье, где отдыхают туристы.

Огонь тушат круглосуточно, с привлечением авиации, но пока справиться со стихией не удается.

Неделю назад очаг возгорания зафиксировали в горах провинции Лас-Пальмас. Тогда огонь вспыхнул при проведении сварочных работ.

Что на этот раз стало причиной ЧП, выясняется

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что туристам пригрозили тюрьмой и крупными штрафами за рисунок на песке в Испании.

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