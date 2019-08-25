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  4. В ТЦ «Идеальный дом» в Подмосковье на ребенка упала дверь

В ТЦ «Идеальный дом» в Подмосковье на ребенка упала дверь

, 13:28 35

Семилетнего мальчика с травмами пришлось госпитализировать.

Фото : © РИА Новости

Семилетний мальчик пострадал в торговом центре «Идеальный дом» в подмосковном городе Солнечногорске. По информации ТАСС, в строительном магазине на ребенка упала дверь, которая стояла на витрине.

Экстренно на место были вызваны врачи скорой помощи. Они осмотрели малыша и выявили травмы. В результате инцидента мальчика пришлось госпитализировать. Сейчас обстоятельства несчастного случая выясняются. О состоянии ребенка информация не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Красноярске женщина с ребенком выпали из отъезжающего автобуса. Водитель общественного транспорта тронулся с места с открытой дверью.

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