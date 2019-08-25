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  4. Видео: В Красноярске женщина с ребенком выпали из отъезжающего автобуса

Видео: В Красноярске женщина с ребенком выпали из отъезжающего автобуса

, 10:26 Видео 34

Водитель общественного транспорта тронулся с места с открытой дверью.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / kraschp

В социальных сетях активно обсуждают видеозапись инцидента, который произошел в Красноярске. Несколько человек выпали из автобуса, у которого не были закрыты двери во время отъезда от остановки.

На записи видеорегистратора, который находился в проезжавшей мимо машине, видно, что общественный транспорт стоит у остановки. В какой-то момент автобус начинает движение, однако люди в этот момент продолжают из него выходить. Неизвестно, по какой причине водитель тронулся с места, не закрыв дверь и не убедившись, что вышли все желающие.

Примечательно, что в этот момент из автобуса выходила женщина с ребенком. Пассажиры упали грудью на бордюрный камень. Выходившему следом за ними мужчине пришлось выпрыгивать из транспорта на ходу.

Судя по видеозаписи, угрожающих жизни травм пострадавшие не получили — и женщина, и ребенок смогли самостоятельно подняться на ноги. Однако официальной информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Чувашии в результате лобового столкновения пострадали семь человек, из них трое скончались на месте, еще двое умерли в больнице.

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