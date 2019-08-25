«Ушел лучший режиссер страны»: Коллеги о погибшем в ДТП Игоре Хомском

Коллеги известного российского режиссера Игоря Хомского потрясены известием о его гибели в аварии, произошедшей ранним утром в воскресенье, 25 августа, в Москве.
В интервью 5-tv.ru актер театра и кино Аристарх Венес, который сыграл роль в фильме «Закон каменных джунглей», снимавшегося при участии Хомского, рассказал, что эта трагедия для него — «очень личное».
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Еще один актер, сыгравший роль в «Законе каменных джунглей» — Игорь Огурцов — рассказал, что в последний раз видел Хомского около года назад.
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Ранее 5-tv.ru публиковал момент ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский, а также рассказывал подробности смертельной аварии. Кроме того, очевидцы рассказали 5-tv.ru о первых минутах после трагедии.