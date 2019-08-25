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  4. «Ушел лучший режиссер страны»: Коллеги о погибшем в ДТП Игоре Хомском

«Ушел лучший режиссер страны»: Коллеги о погибшем в ДТП Игоре Хомском

, 18:16 Эксклюзивное интервью 15

42-летний творческий деятель разбился на автомобиле в Москве утром в воскресенье, 25 августа.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @СтаниславаТуровцева

Коллеги известного российского режиссера Игоря Хомского потрясены известием о его гибели в аварии, произошедшей ранним утром в воскресенье, 25 августа, в Москве.

В интервью 5-tv.ru актер театра и кино Аристарх Венес, который сыграл роль в фильме «Закон каменных джунглей», снимавшегося при участии Хомского, рассказал, что эта трагедия для него — «очень личное».

«Могу сказать, что ушел лучший режиссер страны», — сказал он.

Еще один актер, сыгравший роль в «Законе каменных джунглей» — Игорь Огурцов — рассказал, что в последний раз видел Хомского около года назад.

«Очень приятный, хороший человек. Профессионал своего дела», — отметил он.

Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве в семье кинорежиссера. В начале 2000-х годов закончил ВГИК. Его дипломная работа — «Очная ставка» — была номинирована на студенческий «Оскар» и вошла в ТОП-20 лучших фильмов, снятых студентами этого легендарного вуза.

Первой полнометражной лентой режиссера стала картина «Неоконченный урок», в которой снялись актеры Павел Деревянко, Анна Старшенбаум. Затем он принимал участие в разработке «Закона каменных джунглей» и других картинах.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский, а также рассказывал подробности смертельной аварии. Кроме того, очевидцы рассказали 5-tv.ru о первых минутах после трагедии.

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