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«Машина срезалась как консервная банка»: Очевидец о ДТП, в котором погиб Игорь Хомский

, 17:43 Эксклюзивное интервью 192

Режиссер «Закона каменных джунглей» погиб в ДТП в Москве утром в воскресенье, 25 августа.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Очевидцы рассказали 5-tv.ru подробности смертельной аварии, в которой погиб известный российский режиссер Игорь Хомский. ДТП произошло около 6 часов утра в воскресенье, 25 августа, в Юрьевском переулке в Москве. 42-летний режиссер, управляя каршеринговым авто, врезался в припаркованный КАМАЗ.

По словам жителя одного из соседних домов, после столкновения стрелка спидометра остановилась на отметке 130 километров в час. Мужчина отметил, что удар был такой силы, что даже грузовик сдвинулся с места на метр.

«У него машина срезалась как консервная банка. Он как сидел — часть головы снесло», — рассказал очевидец.

Он добавил, что подушки безопасности в автомобиле сработали, но это была мгновенная смерть.

Другой очевидец — сотрудница одной из охранных компаний, дежурившая в это роковое утро, рассказала, что, увидев из окна произошедшее, вышла на улицу и позвонила в службу «112».

Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве в семье кинорежиссера. В начале 2000-х годов отучился во ВГИКе, а его дипломная работа — «Очная ставка» — была номинирована на студенческий «Оскар» и вошла в ТОП-20 лучших фильмов, выпущенных студентами этого легендарного вуза. Первой полнометражной лентой режиссера стала картина «Неоконченный урок», в которой снялись актеры Павел Деревянко, Анна Старшенбаум и другие российские знаменитости.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП, в котором погиб Хомских, а также рассказывал подробности смертельной аварии.

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