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Эксклюзивные кадры: Момент ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский, попал на видео

, 16:43 Эксклюзивное видео 64

Режиссер «Закона каменных джунглей» разбился в аварии, находясь за рулем легковушки. Его автомобиль врезался в КАМАЗ.

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Фото, видео : 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры. На них запечатлен момент ДТП, в котором погиб известный российский режиссер Игорь Хомский. Смертельная авария произошла около 6 часов утра в воскресенье, 25 августа, в Юрьевском переулке в Москве. 42-летний режиссер, управляя каршеринговым авто, въехал в припаркованный КАМАЗ.

На записи с камеры видеонаблюдения можно заметить, что легковой автомобиль ехал на большой скорости. В какой-то момент машина врезалась в бордюр и стала неуправляемой. Находившийся за рулем машины режиссер попытался повернуть, чтобы избежать столкновения с грузовиком, однако сделать этого не удалось. По словам очевидцев, Игорь Хомский скончался до приезда медиков скорой помощи. Причины авария сейчас устанавливаются.

Игорь Хомский принимал участие в разработке фильма «Закон каменных джунглей», был режиссером таких картин, как «Очная ставка», «История N», Неоконченный урок».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлены первые минуты после аварии, где погиб режиссер «Закона каменных джунглей».

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