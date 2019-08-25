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Стали известны подробности смертельного ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский

, 17:14 Эксклюзивное видео 693

Смертельная авария произошла около 6 часов утра в воскресенье, 25 августа, в Юрьевском переулке в Москве.

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Фото, видео : 5-tv.ru, Вконтакте @СтаниславаТуровцева

Около 6 часов утра в воскресенье, 25 августа, в Юрьевском переулке в Москве в аварии погиб известный российский режиссер Игорь Хомский. Каршеринговый автомобиль, в котором ехал мужчина, врезался в КАМАЗ. Как стало известно 5-tv.ru, 42-летний режиссер мог ехать с большим превышением скорости. При том, что разрешенная скорость на участке, где произошла авария — 60 километров в час.

Сотрудники полиции направили запрос в каршеринговую компанию и выяснили, что машина ехала со скоростью не менее 120 километров в час. Скорость удалось отследить благодаря электронным системам, который фиксируется в базе.

По предварительным данным, совершая плавный поворот на большой скорости, автомобиль врезался в бордюр и в этот момент стал неуправляемым. После этого машина влетела в припаркованный КАМАЗ.

Сообщается, что прибывшие на место смертельного ДТП сотрудники ГИБДД, не нашли явных следов употребления алкоголя. Более того, от Игоря Хомского не чувствовался запах спиртных напитков. Однако следствие все равно проведет экспертизу для установления наличия в крови алкоголя и наркотиков.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры, на которых был запечатлен момент ДТП, а также первые минуты после смертельной аварии.

Игорь Хомский принимал участие в разработке фильма «Закон каменных джунглей», был режиссером таких картин, как «Очная ставка», «История N», Неоконченный урок».

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