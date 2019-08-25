Ассоциация коллекторов опровергла причастность к стрельбе в Красногорске

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил о непричастности членов организации к нападению со стрельбой на мужчину с малолетним ребенком в подмосковном Красногорске.

По его словам, после распространения в СМИ этой информации, представители НАПКА связались со своими партнерами.

« Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. На сегодняшнее утро мы можем точно сказать, что это не те коллекторы, которые входят в НАПКА », — заявил Мехтиев радиостанции «Говорит Москва».

Глава ассоциации призвал провести тщательное расследование и публично назвать имена причастных к нападению лиц и связанных с ними организаций.

Мехтиев напомнил, что нападавшие представились сотрудниками некоего банка. В связи с этим он попросил журналистов не обобщать понятие «коллектор», так как полномочия этих сотрудников значительно отличаются от методов их работы — в банках, микрофинансовых организациях, агентствах они разные.

23 августа житель подмосковного Красногорска обратился в полицию с заявлением, в котором пожаловался на коллекторов. По словам заявителя, двое неизвестных мужчин подкараулили его вместе с девятилетней дочерью около подъезда. Незнакомцы представились сотрудниками банка и потребовали возвращения задолженности.

Сначала они пригрозили мужчине пневматическим пистолетом, а после четыре раза выстрелили в ноги своим жертвам. В результате отец с девочкой получили телесные повреждения. Врачи у них диагностировали раны стоп.