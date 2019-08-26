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  4. Отдыхающие туристы в Греции возвращаются в отели после лесного пожара

Отдыхающие туристы в Греции возвращаются в отели после лесного пожара

, 8:22 Эфирная новость 34

Накануне людей на катерах береговой охраны вывозили с пляжей и на автобусах из гостиниц.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Греция мобилизует все силы на борьбу с лесными пожарами. В эти выходные пришлось срочно эвакуировать туристов с острова Самос.

Огонь не угрожал домам, но была большая задымленность. Людей на катерах береговой охраны вывозили с пляжей и на автобусах из гостиниц. На горящие леса сбрасывают тонны воды с вертолетов.

По некоторым данным, причиной возгорания могли стать искры на линии электропередачи. Кроме того, в регионе стоит жара под сорок, ситуацию осложняет штормовой ветер. К этому часу известно, что основные очаги удалось локализовать, отдыхающие постепенно возвращаются в отели.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры пожара на острове Самос.

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