Россия не намерена привлекать Норвегию к развитию Севморпути

Москва пока не намерена привлекать Норвегию к осваиванию и расширению Северного морского пути, пишут «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Осло.

В российской дипмиссии так отреагировали на заявление норвежского премьер-министра Ине Мари Эриксон Серейде, которая отметила, что страна не видит экономических перспектив судоходных маршрутов в Арктике. Она также добавила, что норвежская сторона намерена проверить СМП на соответствие экологическим стандартам и безопасности маршрута.

Старший советник посольства РФ в Осло Владимир Исупов заявил, что вопрос развития Севморпути является внутренним делом России, а Норвегия на данном этапе никак не причастна к проработке этого вопроса. Дипломат подчеркнул, что Москва открыта для диалога с партнерами по СМП. Отмечается, что пока Осло медлит, интерес к арктическим судоходным маршрутам проявляют в Японии и Китае.

Ранее рассказывал о крупном французском грузовом перевозчике, который отказался от использования Севморпути.