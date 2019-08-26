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  4. Россия не намерена привлекать Норвегию к развитию Севморпути

Россия не намерена привлекать Норвегию к развитию Севморпути

, 5:50 37

В российском посольстве в Осло ответили на заявление норвежского премьер-министра об отсутствии интереса к расширению СМП.

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Фото, видео : ТАСС / Семен Майстерман, Albert Nieboer, konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Москва пока не намерена привлекать Норвегию к осваиванию и расширению Северного морского пути, пишут «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Осло.

В российской дипмиссии так отреагировали на заявление норвежского премьер-министра Ине Мари Эриксон Серейде, которая отметила, что страна не видит экономических перспектив судоходных маршрутов в Арктике. Она также добавила, что норвежская сторона намерена проверить СМП на соответствие экологическим стандартам и безопасности маршрута.

Старший советник посольства РФ в Осло Владимир Исупов заявил, что вопрос развития Севморпути является внутренним делом России, а Норвегия на данном этапе никак не причастна к проработке этого вопроса. Дипломат подчеркнул, что Москва открыта для диалога с партнерами по СМП. Отмечается, что пока Осло медлит, интерес к арктическим судоходным маршрутам проявляют в Японии и Китае.

Ранее рассказывал о крупном французском грузовом перевозчике, который отказался от использования Севморпути. 

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