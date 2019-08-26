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  4. «Асмус с лицом Гарика»: дочь Харламова сразила сходством с обоими родителями

«Асмус с лицом Гарика»: дочь Харламова сразила сходством с обоими родителями

, 9:20 Фото 52

Поклонники юмориста и его супруги удивлены тем, что подросшая дочь звездной пары одновременно похожа и на маму, и на папу.

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Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус часто делится с поклонниками моментами своей семейной жизни. На этот раз актриса показала своим подписчикам в Instagram фото подросшей дочери.

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На снимке Настя сидит в кресле в светлом сарафане. Комичности ее образу придают огромные кроссовки — вероятно, девочка примерила обувь своего отца, комика Гарика Харламова. В комментариях фолловеры Асмус принялись обсуждать, на кого же похожа девочка. Как и следовало ожидать, мнения общественности разделились. Однако в споре внезапно появилась третья сторона — большая часть фанатов уверена, что Настя похожа одновременно и на Кристину, и на Гарика.

Instagram @asmuskristina

«Очень забавно смотреть на ребенка и видеть то черты внешности отца, то мамы»

«Дети меняются постоянно. То на маму похожи, то на папу. Это всегда так»

«Кристина Асмус с лицом Гарика», — резюмировали они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус рассказала о комплексах юности.

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