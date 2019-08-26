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  4. В больнице университета Мечникова в Петербурге найдено взрывное устройство

В больнице университета Мечникова в Петербурге найдено взрывное устройство

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Оно было обнаружено в одном из кабинетов медучреждения в понедельник, 26 августа.

Фото : РИА Новости / Наталья Селиверстова

В больнице университета Мечникова в Петербурге на Пискаревском проспекте, дом 47 было обнаружено самодельное взрывное устройство. Опасная находка была сделана в понедельник, 26 августа. По информации 5-tv.ru, СВУ было найдено в одном из кабинетов фармакологии. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в экстренных службах, в инциденте подозревают студентов. Так как в летнюю сессию экзамены не сдали порядка 70 человек. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ предотвратила теракт в Татарстане. Задержаны двое сторонников ИГ*.

* — запрещенная на территории РФ организация.

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