ФСБ предотвратила теракт в Татарстане. Задержаны двое сторонников ИГ*

ФСБ РФ пресекла теракт на одном из объектов инфраструктуры в Республике Татарстан. По подозрению в совершении преступления задержаны двое россиян, являющихся сторонниками ИГ*, сообщает Интерфакс.

« ФСБ совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан », — говорится в сообщении.

В Федеральной службе безопасности добавили, что предполагаемые преступники также занимались вовлечением местных жителей в состав террористических организаций и осуществляли деятельность по пропаганде терроризма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве вынесли приговор экстремистам, пытавшимся пустить под откос «Сапсан».

* — запрещенная на территории РФ организация.