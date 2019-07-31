ФСБ предотвратила теракт в Татарстане. Задержаны двое сторонников ИГ*

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Предполагаемые преступники также причастны к вербовке местных жителей в составе террористических структур.

Фото : РИА Новости / Евгений Биятов

ФСБ РФ пресекла теракт на одном из объектов инфраструктуры в Республике Татарстан. По подозрению в совершении преступления задержаны двое россиян, являющихся сторонниками ИГ*, сообщает Интерфакс.

«ФСБ совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

В Федеральной службе безопасности добавили, что предполагаемые преступники также занимались вовлечением местных жителей в состав террористических организаций и осуществляли деятельность по пропаганде терроризма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве вынесли приговор экстремистам, пытавшимся пустить под откос «Сапсан».

* — запрещенная на территории РФ организация.

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