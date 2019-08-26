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  4. Видео: В Пскове бушует мощный пожар на складе с битумом

Видео: В Пскове бушует мощный пожар на складе с битумом

, 18:26 Видео 32

По предварительной информации, пострадавших нет, однако площадь возгорания превышает 3600 квадратных метров.

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Фото, видео : ВКонтакте @ghest_pskov, informpskov.ru

Сильный пожар произошел в понедельник, 26 августа, на складе с битумом в Пскове на улице Пожиговская. Как стало известно 5-tv.ru, пламя бушует до сих пор. Площадь возгорания составляет 3600 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты МЧС. В ликвидации ЧП задействованы 27 человек и 11 единиц техники.

По предварительным данным, дальнейшей угрозы распространения огня и пострадавших нет. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отдыхающие туристы в Греции возвращаются в отели после лесного пожара. Накануне людей на катерах береговой охраны вывозили с пляжей и на автобусах из гостиниц.

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