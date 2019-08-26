Посетителя букмекерской конторы «Бинго бум» зарезали в подмосковном Домодедово. Как стало известно 5-tv.ru, причиной поножовщины, предположительно, стал конфликт между двумя мужчинами.

В ходе словесной перепалки один из них достал нож и ударил оппонента в горло. Прибывшая бригада «скорой» некоторое время пыталась реанимировать пострадавшего. Усилия медиков к результату не привели, мужчина скончался на месте происшествия.

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Известно, что предполагаемый преступник скрылся. Сейчас его ищут. В причинах произошедшего предстоит разобраться полицейским.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель BMW в Петербурге ударил ножом пешехода после словесного конфликта.