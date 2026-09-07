Двухлетняя девочка умерла в ожидании приема в больнице Ульяновска

В одной из частных клиник Ульяновска в ожидании приема скончалась двухлетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону в своем канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября. Родители вместе с погибшей обратились в местную больницу с жалобами на недомогание. На что конкретно жаловалась малышка, не уточняется. Пока ребенок ждал приема у терапевта его сердце перестало биться. Врачи, находившиеся рядом, спасти девочку не смогли.

Уточняется, что незадолго до того, как прийти в клинику родители двухлетней девочки вызывали на дом бригаду скорой помощи.

По факту произошедшего СК РФ по Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства и причины трагедии выясняются. В ходе расследования правоохранители, в том числе дадут оценку работникам «скорой».

Ранее девятимесячный младенец утонул в ванне в Уфе. Это произошло во время водных процедур. В тот момент, когда мать ребенка ненадолго вышла из комнаты, он захлебнулся.

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