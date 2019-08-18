Водитель BMW в Петербурге ударил ножом пешехода после словесного конфликта

Словесный конфликт между пешеходом и водителем BMW перешел в поножовщину на Каменноостровском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел около трех часов ночи в воскресенье, 18 августа.

Пострадавший переходил дорогу на зеленый свет, когда ему преградил путь люксовый автомобиль. Мужчина сделал водителю замечание. Тот выскочил из машины и после небольшой словесной перепалки нанес ему удар ножом в область грудной клетки.

30-летний мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу с непроникающим ранение груди. Водитель с места происшествия скрылся. Ведется его розыск.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте пассажиров и водителя Rolls-Royce с пешеходом в Петербурге. Люксовое авто двигалось по пешеходной зоне. Замечание от пешехода закончилось массовой дракой.