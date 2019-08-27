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  4. В Кремле прокомментировали увольнение хирургов из больницы Нижнего Тагила

В Кремле прокомментировали увольнение хирургов из больницы Нижнего Тагила

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Информация об этом появилась в региональных СМИ несколько дней назад. Ситуацией в Центральной горбольнице № 1 заинтересовалась и региональная прокуратура.

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Фото, видео : Nikolay Titov / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 26 августа, прокомментировал информацию о массовом увольнении хирургов из Центральной горбольницы № 1 города Нижний Тагил.

«Это вопрос для региональной власти и для Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом», — заявил Песков, добавив, что в Кремле на произошедшее обратили внимание.

В свою очередь, в прокуратуре Свердловской области сообщили, что по факту увольнения хирургов, заявивших о тяжелых условиях труда и низких зарплатах, будет проведена соответствующая проверка. Как говорится в заявлении ведомства, представители прокуратуры проведут беседу и с работниками и с работодателем.

Ранее о произошедшем 22 августа написало издание «Все новости». В материале сообщалось, что заявления написали все специалисты, включая тех, кто был в отпуске.

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