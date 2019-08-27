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Следователи выясняют причины пожара в древнем храме в центре Москвы

, 6:30 Эфирная новость 14

Только поздним вечером в накануне пожарным удалось полностью справиться с полыхающей крышей Рождественского женского монастыря.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Следователи выясняют причины пожара в женском Рождественском монастыре Москвы. Накануне вечером у одной из построек вспыхнула кровля.

Огонь охватил 400 квадратных метров, клубы дыма было видно в радиусе нескольких кварталов. Пожарным пришлось действовать крайне оперативно: монастырь расположен в самом центре столицы, к тому же на его территории множество деревянных строений.

Экстренным службам удалось справиться с огнем и спасти обитель, основанную в XIV веке. Пострадавших нет.

По одной из версий, пожар начался по вине рабочих, которые делали ремонт и нарушили технику безопасности

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