Следователи выясняют причины пожара в древнем храме в центре Москвы

Следователи выясняют причины пожара в женском Рождественском монастыре Москвы. Накануне вечером у одной из построек вспыхнула кровля.

Огонь охватил 400 квадратных метров, клубы дыма было видно в радиусе нескольких кварталов. Пожарным пришлось действовать крайне оперативно: монастырь расположен в самом центре столицы, к тому же на его территории множество деревянных строений.

Экстренным службам удалось справиться с огнем и спасти обитель, основанную в XIV веке. Пострадавших нет.

По одной из версий, пожар начался по вине рабочих, которые делали ремонт и нарушили технику безопасности