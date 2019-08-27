«Союз МС-14» с роботом «Федором» успешно причалил к МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту успешно пристыковался со второй попытки ранним утром во вторник, 27 августа, спустя почти трое суток после неудачи.

Ради создания возможности второй попытки стыковки космонавты накануне провели уникальную операцию. «Перепарковали» свой корабль «Союз МС-13», освободив более удобный шлюз для робота. Экипаж во главе с Александром Скворцовым отстыковался от модуля «Звезда», облетел станцию, развернулся и пристыковался к модулю «Поиск», с которым ранее не справился Федор.

Операцию провели в ручном режиме, потому, что робот-андроид парковаться не обучен.

В вот в шесть утра по московскому времени решилась его судьба. Если бы вторая попытка стыковки была также неудачной — то корабль с «Федором» затопили бы в океане, чтобы не мешался на орбите.