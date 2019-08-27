  1. Пятый канал
  4. «Союз МС-14» с роботом «Федором» успешно причалил к МКС

«Союз МС-14» с роботом «Федором» успешно причалил к МКС

, 6:15 Видео 46

Вторая попытка стыковки произошла спустя почти трое суток.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Роскосмос, 5-tv.ru

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту успешно пристыковался со второй попытки ранним утром во вторник, 27 августа, спустя почти трое суток после неудачи.

Ради создания возможности второй попытки стыковки космонавты накануне провели уникальную операцию. «Перепарковали» свой корабль «Союз МС-13», освободив более удобный шлюз для робота. Экипаж во главе с Александром Скворцовым отстыковался от модуля «Звезда», облетел станцию, развернулся и пристыковался к модулю «Поиск», с которым ранее не справился Федор.

Операцию провели в ручном режиме, потому, что робот-андроид парковаться не обучен.

В вот в шесть утра по московскому времени решилась его судьба. Если бы вторая попытка стыковки была также неудачной — то корабль с «Федором» затопили бы в океане, чтобы не мешался на орбите.

Читайте также

+16° Днём +21°
Ночью +10°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

6:41
Гарри Галкин показал, как обожает отца — фото
6:30
Следователи выясняют причины пожара в древнем храме в центре Москвы
6:15
«Союз МС-14» с роботом «Федором» успешно причалил к МКС
5:56
На Владивосток надвигается мощный тропический шторм
5:20
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ
5:05
«Игры с моими искренними усилиями»: Сенатор из США возмущен отказом РФ во въезде

Сейчас читают

Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?
Великий день Успения Богородицы: что можно и нельзя делать 28 августа
Президенты Франции и Бразилии схлестнулись из-за внешности Брижит Макрон

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги