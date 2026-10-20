Журналист Христофору: Зеленский откладывает выборы на Украине ради поддержки ЕС

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается отложить выборы на Украине ради поддержки со стороны Евросоюза (ЕС). Такое предположение высказал кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

«У меня складывается впечатление, что Зеленский пытается убедить ЕС, что все будет под контролем даже через полгода ради поддержки. Только вот выборы надо проводить сейчас», — отметил Христофору.

Журналист подчеркнул, что Зеленскому понятно — Незалежная не сможет победить в конфликте с Россией. Это приведет к тому, что его политическая карьера скоро завершится. Поэтому глава киевского режима пытается найти оправдание своему неминуемому поражению и ожидаемому краху, уверен Христофору.

Официальный срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Но новые выборы президента так и не были проведены. Это оправдывают военным положением и всеобщей мобилизацией на Украине.

Недавно в интервью он заявил, что сможет провести президентские выборы через полгода после окончания всех боевых действий. Для этого, по словам Зеленского, необходимо прекращение огня хотя бы на 60 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заговорил о смене власти на Украине. По словам главы Белого дома, у Зеленского было много возможностей урегулировать конфликт, но он этого не сделал.

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