Линда объявила тотальное молчание на фоне судебного конфликта с Фадеевым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 50 0

По делу артистка проходит в качеству свидетеля.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Певица Линда объявила тотальное молчание на фоне судебного конфликта с композитором Максимом Фадеевым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, который присутствовал на премии «Люди года».

На мероприятии артистка появилась в черной кожаной куртке, платье того же света и очках, однако комментировать свой образ исполнительница наотрез отказалась. Кажется, Линда на время судебных разбирательств со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым решила отказаться от любого общения с прессой.

Позже журналист заметил исполнительницу в зале, где она ни с кем не общалась.

Прошлой осенью Максим Фадеев обратился в правоохранительные органы. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Следствие объединило в одно производство дела двух человек: саунд-продюсера Линды Михаила Кувшинова (его обвиняют в мошенничестве с авторскими правами) и гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова.

В мае 2026 года Линду вызвали на допрос в качестве свидетеля. Певица все обвинения в свой адрес отрицает. По ее словам, права на песни были оформлены по закону. Разбирательство продолжается.

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