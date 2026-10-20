Линда объявила тотальное молчание на фоне судебного конфликта с Фадеевым

Певица Линда объявила тотальное молчание на фоне судебного конфликта с композитором Максимом Фадеевым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, который присутствовал на премии «Люди года».

На мероприятии артистка появилась в черной кожаной куртке, платье того же света и очках, однако комментировать свой образ исполнительница наотрез отказалась. Кажется, Линда на время судебных разбирательств со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым решила отказаться от любого общения с прессой.

Позже журналист заметил исполнительницу в зале, где она ни с кем не общалась.

Прошлой осенью Максим Фадеев обратился в правоохранительные органы. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Следствие объединило в одно производство дела двух человек: саунд-продюсера Линды Михаила Кувшинова (его обвиняют в мошенничестве с авторскими правами) и гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова.

В мае 2026 года Линду вызвали на допрос в качестве свидетеля. Певица все обвинения в свой адрес отрицает. По ее словам, права на песни были оформлены по закону. Разбирательство продолжается.

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