Сняли поджог для заказчика: на Кубани трое подростков обвиняются в совершении теракта

На Кубани трое подростков обвиняются в совершении теракта на железной дороге

В Краснодарском крае трое несовершеннолетних обвиняются в совершении террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил Следственный комитет России в канале в мессенджере МАКС.

Фигурантами уголовного дела стали жители региона в возрасте 15, 16 и 17 лет. По версии следствия, один из подростков получил в мессенджере Telegram предложение совершить теракт за деньги. После этого он привлек к выполнению задания двух знакомых.

Как утверждает следствие, подростки приобрели бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Ночью 24 сентября они облили содержимым релейный шкаф на перегоне между станциями Горячий Ключ и Долина Очарования, после чего подожгли его.

Происходящее подростки записали на камеру мобильного телефона и отправили видеозапись человеку, который, по версии следствия, дал им задание. После этого они скрылись с места происшествия.

В СК отметили, что действия обвиняемых создали опасность выхода из строя оборудования, необходимого для безопасного движения поездов и пропуска пешеходов.

Подростков задержали следователи во взаимодействии с региональными подразделениями ФСБ и МВД России. Всем троим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и возможных участников преступления.

В СК напомнили, что уголовная ответственность за террористический акт или диверсию наступает с 14 лет. Ведомство также призвало граждан прекращать общение с неизвестными, предлагающими совершить противоправные действия за вознаграждение, и обращаться в правоохранительные органы.

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