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Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы в онлайн-режиме

, 8:52 Эфирная новость 29

Новый сервис в ближайшее время будет запущен на портале госуслуг.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Саверкин

Обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения уже скоро можно будет не в отделе ГИБДД, а в режиме онлайн. Об этом рассказали в Минкомсвязи.

Новый сервис планируют запустить на портале госуслуг. Опция позволит обратиться не только в Госавтоинспекцию, но и к операторам парковок.

«Письма счастья» будут приходить водителям в электронном виде прямо в день вынесения постановления. В них будут указаны все подробности нарушения с фотографиями. Если же автовладелец не согласен с наказанием, он сможет просто прикрепить к такому письму свои доказательства — например, записи с видеорегистратора.

В тестовом режиме функция онлайн-обжалования заработает уже в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам разрешили устанавливать на авто новые компактные номера.

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