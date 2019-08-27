В Якутии продолжают искать сбежавшего с оружием полицейского

В Якутии правоохранительные органы ведут усиленные поиски сотрудника транспортной полиции — Айтала Томского. Разыскиваемый ушел с работы с оружием в понедельник, 26 августа. В полиции опровергают слухи о том, что мужчину нашли мертвым. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

«По состоянию на 9 часов 53 минуты местного времени (3:53 мск) мы продолжаем оперативно-разыскные мероприятия. Сведения о самоубийстве Томского недостоверны» , — сообщили в МВД РФ.

В квартире Айтала Томского на стенах обнаружены предсмертные записки. Вероятно, с собой у полицейского находится пистолет Макарова и несколько заряженных магазинов. По предварительной информации, мужчина вступил в финансовую пирамиду и прогорел. Из-за крупных денежных потерь от полицейского якобы ушла жена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появились снимки из квартиры сбежавшего с пистолетом в Якутии полицейского.