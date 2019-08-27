  1. Пятый канал
  4. В Якутии продолжают искать сбежавшего с оружием полицейского

В Якутии продолжают искать сбежавшего с оружием полицейского

, 8:29 112

Смерть мужчины с пистолетом и двумя заряженными магазинами не подтвердилась.

Фото : 5-tv.ru

В Якутии правоохранительные органы ведут усиленные поиски сотрудника транспортной полиции — Айтала Томского. Разыскиваемый ушел с работы с оружием в понедельник, 26 августа. В полиции опровергают слухи о том, что мужчину нашли мертвым. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

«По состоянию на 9 часов 53 минуты местного времени (3:53 мск) мы продолжаем оперативно-разыскные мероприятия. Сведения о самоубийстве Томского недостоверны», — сообщили в МВД РФ.

В квартире Айтала Томского на стенах обнаружены предсмертные записки. Вероятно, с собой у полицейского находится пистолет Макарова и несколько заряженных магазинов. По предварительной информации, мужчина вступил в финансовую пирамиду и прогорел. Из-за крупных денежных потерь от полицейского якобы ушла жена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появились снимки из квартиры сбежавшего с пистолетом в Якутии полицейского.

Читайте также

+15° Днём +21°
Ночью +11°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

9:48
«Я не перестану!» Волочкова попросила простить ей шпагаты
9:40
Какой новый пункт смогут внести россияне в свои резюме
9:21
Звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит
9:05
100 дней после приказа: чем занимается Владимир Зеленский после инаугурации?
8:52
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы в онлайн-режиме
8:36
Робот «Федор» пошутил про пробки из-за задержки со стыковкой

Сейчас читают

Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь
Гарри Галкин показал, как обожает отца — фото
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги