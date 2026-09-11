Маленькие охотники на нечисть: охранник продавал детям ножи для борьбы с зомби

Metro: охранник продавал детям ножи для борьбы с зомби

В Великобритании 20-летний охранник Джонатан Соарес предстал перед судом по делу о незаконном импорте и продаже ножей для борьбы с зомби несовершеннолетним. Об этом сообщило Metro.

Следователи вышли на мужчину после расследования другого дела. При проверке его телефонов правоохранители обнаружили сведения о торговле оружием и смогли установить каналы поставок.

В результате операции полиция изъяла 650 запрещенных ножей, которые предназначались для продажи.

Соарес признал вину в импорте «зомби-ножей», кинжалов, боевых ножей и электрошокеров, а также в их сбыте.

По версии следствия, мужчина заказывал оружие крупными партиями у зарубежных поставщиков из Пакистана, Южной Кореи и Китая.

Кроме того, в ходе обыска устройств у обвиняемого обнаружили материалы, связанные с мошенничеством, включая украденные персональные данные, схемы подделки банковских сообщений и сведения об использовании фишинговых инструментов.

Следствие также установило, что Соарес изучал возможности самостоятельного изготовления оружия с помощью 3D-принтера. Вместе с ним по делу проходит 18-летний Раххан Рахман, у которого обнаружили партию запрещенных ножей для перепродажи. Ему приговор вынесут позднее.

«Нож для борьбы с зомби» получили такое название из-за внешнего вида, связанного с тематикой фильмов и сериалов о зомби. В Великобритании к ним относят ножи с особенностями, указывающими на предназначение для нанесения травм: агрессивным дизайном, изображениями или надписями, а также специальной формой лезвия. В 2024 году власти страны полностью запретили их продажу.

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