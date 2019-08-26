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  4. Фото: Сбежавшего с пистолетом в Якутии полицейского нашли мертвым

Фото: Сбежавшего с пистолетом в Якутии полицейского нашли мертвым

, 19:43 Фото 33

Айтал Томский на стенах своей квартиры оставил предсмертные записки близким.

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Фото, видео : ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

Разыскиваемый в Якутии старший сержант полиции Айтал Томский, который ушел со службы в неизвестном направлении с табельным оружием, найден мертвым, сообщает телеканал РЕН.

Как стало известно 5-tv.ru, полицейский оставил на стенах своей квартиры предсмертные записки для своих близких. В посланиях Айтал Томский просит прощения у родных, а также указывает, где его похоронить.

«Похороните меня в Намцах»;

«Простите. Хочу жить, но не получается. Все к черту идет»;

«Рома, прости брат, будь счастлив»;

«Здесь был Айтал», — написал на обоях в квартире полицейский.

Фото: Сбежавшего с пистолетом в Якутии полицейского нашли мертвым

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По неподтвержденным данным, Айтал Томский состоял в некой финансовой пирамиде, где потерял кучу денег. Предположительно, по этой же причине от мужчины ушла жена.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото сбежавшего с оружием в Якутске полицейского.

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