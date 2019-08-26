Фото: Сбежавшего с пистолетом в Якутии полицейского нашли мертвым

Разыскиваемый в Якутии старший сержант полиции Айтал Томский, который ушел со службы в неизвестном направлении с табельным оружием, найден мертвым, сообщает телеканал РЕН.
Как стало известно 5-tv.ru, полицейский оставил на стенах своей квартиры предсмертные записки для своих близких. В посланиях Айтал Томский просит прощения у родных, а также указывает, где его похоронить.
«Похороните меня в Намцах»;
«Простите. Хочу жить, но не получается. Все к черту идет»;
«Рома, прости брат, будь счастлив»;
«Здесь был Айтал», — написал на обоях в квартире полицейский.
По неподтвержденным данным, Айтал Томский состоял в некой финансовой пирамиде, где потерял кучу денег. Предположительно, по этой же причине от мужчины ушла жена.
Ранее 5-tv.ru опубликовал фото сбежавшего с оружием в Якутске полицейского.