Разыскиваемый в Якутии старший сержант полиции Айтал Томский, который ушел со службы в неизвестном направлении с табельным оружием, найден мертвым, сообщает телеканал РЕН.

Как стало известно 5-tv.ru, полицейский оставил на стенах своей квартиры предсмертные записки для своих близких. В посланиях Айтал Томский просит прощения у родных, а также указывает, где его похоронить.

«Похороните меня в Намцах»;

«Простите. Хочу жить, но не получается. Все к черту идет»;

«Рома, прости брат, будь счастлив»;

«Здесь был Айтал», — написал на обоях в квартире полицейский.

Фото: Сбежавшего с пистолетом в Якутии полицейского нашли мертвым 1/4 5-tv.ru 2/4 5-tv.ru 3/4 5-tv.ru 4/4 5-tv.ru

По неподтвержденным данным, Айтал Томский состоял в некой финансовой пирамиде, где потерял кучу денег. Предположительно, по этой же причине от мужчины ушла жена.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото сбежавшего с оружием в Якутске полицейского.