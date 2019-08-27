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Робот «Федор» пошутил про пробки из-за задержки со стыковкой

, 8:36 Видео 75

В Twitter андроид оправдался за позднее прибытие на МКС, заверив, что готов продолжить работу.

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Фото, видео : Роскосмос

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту успешно причалил к Международной космической станции (МКС) во вторник, 27 августа. За три дня до этого произошла неудачная стыковка «Союза» и МКС, из-за которой «Федора» хотели затопить в океане. Андроид «прокомментировал» ситуацию в Twitter-аккаунте.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», — сообщил робот.

Ради создания возможности второй попытки стыковки космонавтам самим пришлось перестыковывать «Союз МС-13» к другому модулю, чтобы робот с корабля «Союз МС-14» смог «припарковаться» на их месте.

До этого эксперты заявляли — если робот «Федор» не справится с поставленной задачей, его придется потопить в океане, чтобы не создавал помех на орбите.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создатель «Федора» прокомментировал информацию о затоплении робота.

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